Родственники погибших из Канады и Великобритании призвали украинские власти прекратить продажу высококонцентрированного химического вещества, которое, по их утверждению, стало причиной смерти их близких. Об этом сообщил телеканал CTV.

«Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества», — говорится в сообщении.

Причиной для обращения стали несколько смертельных случаев, которые, как утверждают родственники, связаны с химикатом, приобретённым через украинские интернет-сайты. Продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам, что регулярно отправляет это вещество покупателям в Канаду. При этом он назвал свою продукцию пищевым консервантом.

В полиции Украины, как сообщает телеканал, отказались начинать расследование, пояснив, что данный химикат не включён в перечень запрещённых веществ. Родственники погибших направили письмо Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры. Тем временем британские правоохранительные органы уже начали собственное расследование.

Среди жертв оказались 23-летняя жительница британского Саффолка Грейс Притчард и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди из Оттавы. По словам их родителей, концентрация заказанного вещества значительно превышала уровень, допустимый для использования в кулинарии.

Ранее сообщалось, что западные страны поставляют Украине не только вооружение, но и токсичные химикаты с прекурсорами. Западные государства игнорируют сообщения о применении токсичных веществ в зоне специальной военной операции.