Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал недопустимой капитуляцию Украины перед Россией. Слова французского лидера он охарактеризовал как «ахинею» в разговоре с РИА «Новости».

«Самовлюблённый и лживый Макрон снова несёт полную ахинею», — сказал он.

По его предположению Шеремета, причина такой агрессивной бравады кроется в огромных неучтённых доходах, которые глава Франции зарабатывает совместно с Зеленским на человеческих жертвах, участвуя в откровенно нечистых сделках и принимая своих граждан за глупцов.

Также по мнению политика, Макрон считает своих граждан наивными. Он полагает, что французский правитель отвлекает жителей страны поиском врага и громкими лозунгами, чтобы не говорить о проблемах миграции, коррупции и безопасности в своём государстве.

Напомним, Эмманюэль Макрон выступил с утверждением, что урегулирование украинского конфликта не должно оборачиваться сдачей Киева. Французский лидер предупредил, что подобные уступки Москве уже приводили Европу к серьёзным бедам в прошлом, и эту ошибку повторять не станут. Он подчеркнул недопустимость любых соглашений, которые заключаются в ущерб украинским интересам. Глава государства высказался за продолжение помощи нынешним властям Украины, хотя конкретные шаги Парижа в сообщении не раскрываются.