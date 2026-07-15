Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 11:34

Путин обсудил с Потаниным развитие «Норникеля» и новые технологии

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Руководитель компании рассказал о технологических проектах предприятия, внедрении искусственного интеллекта и планах по модернизации производства.

Видео © МАХ/Кремль. Новости

Одной из тем обсуждения стало развитие отечественных IT-решений. Потанин сообщил о создании собственного программного обеспечения, а также использовании технологий ИИ для автоматизации и роботизации горных работ. Кроме того, глава «Норникеля» представил планы по разработке новых материалов с улучшенными характеристиками на основе палладия. В компании рассчитывают расширять применение этого металла в высокотехнологичных направлениях.

Отдельно на встрече затронули вопросы социальной политики предприятия. Потанин доложил президенту о мерах поддержки сотрудников горно-металлургической компании и инициативах в этой сфере. Стороны также обсудили направления импортозамещения и развитие производственных технологий, которые должны повысить эффективность работы компании.

Mash раскрыл имена бизнесменов, решивших выделить крупную сумму для государства
Mash раскрыл имена бизнесменов, решивших выделить крупную сумму для государства

В октябре 2025 года глава «Норникеля» докладывал президенту о работе компании в год её 90-летия. Тогда он отмечал, что предприятие столкнулось с непростыми условиями из-за снижения мировых цен на металлы и санкционного давления, однако сохранило позиции одного из лидеров отрасли.

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и одним из ведущих поставщиков никеля, платины, кобальта, меди и родия. Основные активы компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • норникель
  • Владимир Потанин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar