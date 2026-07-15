Путин обсудил с Потаниным развитие «Норникеля» и новые технологии

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Руководитель компании рассказал о технологических проектах предприятия, внедрении искусственного интеллекта и планах по модернизации производства.

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Одной из тем обсуждения стало развитие отечественных IT-решений. Потанин сообщил о создании собственного программного обеспечения, а также использовании технологий ИИ для автоматизации и роботизации горных работ. Кроме того, глава «Норникеля» представил планы по разработке новых материалов с улучшенными характеристиками на основе палладия. В компании рассчитывают расширять применение этого металла в высокотехнологичных направлениях.

Отдельно на встрече затронули вопросы социальной политики предприятия. Потанин доложил президенту о мерах поддержки сотрудников горно-металлургической компании и инициативах в этой сфере. Стороны также обсудили направления импортозамещения и развитие производственных технологий, которые должны повысить эффективность работы компании.

В октябре 2025 года глава «Норникеля» докладывал президенту о работе компании в год её 90-летия. Тогда он отмечал, что предприятие столкнулось с непростыми условиями из-за снижения мировых цен на металлы и санкционного давления, однако сохранило позиции одного из лидеров отрасли.

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и одним из ведущих поставщиков никеля, платины, кобальта, меди и родия. Основные активы компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.