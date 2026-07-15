Эхо Чернобыля: Брянец облапошил и убил земляка ради «грязного» дома в белорусском селе

Дом в зоне радиоактивного загрязнения в Белоруссии стал частью криминальной схемы, которая привела к убийству россиянина. Распутать дело удалось спустя 17 лет — белорусские правоохранители установили подозреваемого по делу о расправе над 42-летним жителем Брянской области, сообщили в Следственном комитете республики.

Как установили следователи, в 2005 году мужчина продал квартиру и приобрёл частный дом в населённом пункте, пострадавшем от последствий радиоактивного загрязнения. По новому адресу он появлялся редко и через несколько лет оказался в поле зрения судимого 58-летнего жителя Брянской области.

Подозреваемый оформил доверенность, которая позволяла ему представлять интересы владельца дома и совершать различные юридические действия от его имени. К концу 2008 года фигурант передал дом местной администрации в рамках российской программы компенсаций за жильё в загрязнённых районах, оставив основную часть полученных денег себе.

В марте 2009 года мужчина вывез владельца дома на автомобиле в Белоруссию и сбросил его с путепровода возле железнодорожной дороги. Тело россиянина обнаружил пассажир проходившего дизель-поезда Жлобин — Гомель. На месте были выявлены признаки насильственной смерти.

Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Однако в этом году белорусские следователи получили важную информацию от российских коллег и установили предполагаемого убийцу. Сейчас 58-летний житель Брянской области находится в СИЗО в России по другому уголовному делу — его обвиняют в убийстве семьи из четырёх человек в конце 1990-х годов. По делу о расправе в Белоруссии расследование возобновлено.

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