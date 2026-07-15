В Свердловской области после прогулки пропали два брата 8 и 12 лет

В Первоуральском муниципальном округе Свердловской области продолжаются поиски двух несовершеннолетних братьев. 8-летний Артём и 12-летний Владислав Кочевые пропали после того, как вышли из квартиры на прогулку. Об этом общественность и СМИ проинформировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Мальчики ушли из дома на улице Комсомольской 14 июля около 13:00. После этого они не вернулись. Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть территориального отдела полиции только 15 июля. Об исчезновении детей заявила их мать 1995 года рождения.

Правоохранители отметили, что ранее братья не совершали самовольных уходов из дома. Официальных обращений в подразделение по делам несовершеннолетних по ним также не поступало. В семье воспитываются четверо сыновей: кроме пропавших Артёма и Владислава, родители растят 11-летнего мальчика и годовалого ребенка.

Как рассказал Валерий Горелых, мобильных телефонов у братьев при себе нет. Предположительно, у них могли находиться пять тысяч рублей, которые они взяли у родителей. Склонности к дальним самостоятельным путешествиям за детьми ранее не замечали. Отдел полиции Первоуральска переведен на усиленный режим работы. В поисковой операции участвуют 56 сотрудников МВД. Сыщики проверяют круг знакомых мальчиков, возможные места их нахождения, автомобильные и железнодорожные станции, а также торговые центры.

Правоохранители также рассматривают версию, что дети могли отправиться к бабушке в деревню Коуровку. При этом родители не могут связаться с родственницей. В отношении матери мальчиков инспекторы по делам несовершеннолетних начали административное производство по статье 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Полиция сообщила, что Владислав Кочевой имеет рост 140 см, голубые глаза и плотное телосложение. В момент исчезновения он был одет в черную ветровку, черные спортивные штаны и белые кроссовки с синим рисунком. Артём Кочевой ростом 128 см, худощавого телосложения, со светло-голубыми глазами. На нем были синяя футболка, черные шорты и черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении детей, просят обратиться по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть ОВД Первоуральска по номеру 8 (343) 964-82-21.

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