Россияне потратили 122 млрд рублей на пиво во время чемпионата мира

Россияне с начала чемпионата мира по футболу потратили на пиво почти 122 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные системы маркировки «Честный знак», которые изучил SHOT.

С 11 июня футбольные болельщики приобрели 681,7 млн литров пенного. Общие расходы на напиток достигли 121,7 млрд рублей, при этом турнир ещё продолжается.

По сравнению с чемпионатом Европы 2024 года потребление пива выросло на 19%. Таким образом, рекорд предыдущего крупного международного футбольного турнира уже оказался превзойдён.

Статистика также показывает рост по сравнению с прошлым годом. За аналогичный период 2026 года объём продаж увеличился на 4,3%, а расходы покупателей — на 16%.

Если сравнивать июнь и июль этого года, продажи пива выросли на 15,6% в литрах. Сумма, которую россияне потратили на напиток, увеличилась на 17%.

Ранее в Британской ассоциации пивоваров и владельцев пабов спрогнозировали рекордные продажи пива во время полуфинала ЧМ Англия — Аргентина: до 14 млн пинт, что на 6 млн больше обычного, благодаря ажиотажу вокруг матча и историческому соперничеству, включая гол «рукой Бога» в 1986 году. В игре также будет участвовать Лионель Месси, для которого этот мундиаль может стать последним.