Трамп планирует завершить конфликт на Украине в начале 2029 года

Ранее Дональд Трамп допустил возможность своего визита на Украину, но лишь тогда, когда для этого сложатся подходящие обстоятельства. Политик кратко подтвердил намерение совершить такую поездку, однако не стал углубляться в детали и называть какие-либо конкретные сроки или условия. При этом Трамп дал понять, что его охрана вряд ли пришла бы в восторг от подобной идеи, пока в регионе не стихнут боевые действия.