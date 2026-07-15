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Регион
15 июля, 12:26

Трамп планирует завершить конфликт на Украине в начале 2029 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 20 января 2029 года. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на прямой вопрос журналиста, удастся ли урегулировать ситуацию до окончания его президентского срока, Трамп коротко ответил утвердительно.

«Думаю, да», — заявил он.

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Трамп заявил о готовности закрыть небо над Украиной для гарантий безопасности

Ранее Дональд Трамп допустил возможность своего визита на Украину, но лишь тогда, когда для этого сложатся подходящие обстоятельства. Политик кратко подтвердил намерение совершить такую поездку, однако не стал углубляться в детали и называть какие-либо конкретные сроки или условия. При этом Трамп дал понять, что его охрана вряд ли пришла бы в восторг от подобной идеи, пока в регионе не стихнут боевые действия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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