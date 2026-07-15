В Госдуме предложили открывать пенсионный счёт каждому россиянину с рождения

Каждому гражданину России сразу после появления на свет необходимо автоматически заводить персональный пенсионный счёт со стартовым взносом от государства. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий уверен, что формирование капитала с первых дней жизни создаст надёжную подушку к преклонным годам. По его задумке, счёт будет привязан к одному из родителей и откроется в банке из пятёрки крупнейших, одобренных Центробанком.

Сразу после регистрации государство перечислит туда определённую сумму. Механизм депутат в беседе с «Абзацем» сравнил с несгораемым депозитом, защищённым от любых посягательств: деньги нельзя обналичить, на них не наложат арест ни приставы, ни налоговики.

Пока ребёнок растёт, пополнять баланс смогут родственники — например, переведя средства по QR-коду вместо покупки лишних игрушек. Когда гражданину исполнится 18 лет, управление перейдёт в его личный кабинет.

Источниками накоплений, по мнению Свинцова, должны стать отчисления работодателей, часть НДФЛ, а также доля от продажи природных ресурсов — нефти, газа, металлов и угля. Банки же получат в распоряжение сверхдлинные деньги, которые пойдут на строительство мостов, железных дорог и энергообъектов.

Действующий Социальный фонд депутат раскритиковал, назвав его пожирателем средств. Он убеждён, что система персональных вкладов с рождения — самая экономически разумная механика, на которую давно опирается весь мир.

К слову, опрос показал, что среднестатистический россиянин считает богатым того, кто зарабатывает около 393 тысяч рублей в месяц, выяснил ВЦИОМ. При этом лишь четыре процента опрошенных уже относят себя к состоятельным, а 21 процент надеются разбогатеть в будущем — больше всего оптимистов среди молодёжи.