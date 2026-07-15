Пропалестинская акция в Швеции с макетом ворот Освенцима вызвала скандал

Пропалестинская демонстрация в Стокгольме вызвала критику из-за использования макета ворот нацистского лагеря смерти Освенцим. Об этом сообщили израильские власти и еврейские организации в Швеции.

Пропалестинская акция протеста в Швеции. Видео © X / HananyaNaftali

Во время акции протестующие установили конструкцию, похожую на входные ворота лагеря с надписью «Arbeit Macht Frei» («Труд освобождает»). Вместо оригинальной фразы на макете разместили слово «Газа».

Акция прошла во время марша в поддержку директора больницы имени Камаля Адвана в секторе Газа Хусама Абу Сафии. Он был задержан израильскими военными в декабре 2024 года и находится под стражей без предъявления обвинений около 18 месяцев.

В ЦАХАЛ заявили, что Абу Сафия был задержан по подозрению в связях с террористической деятельностью и работе на ХАМАС. Медицинские работники и гуманитарные организации, сотрудничавшие с врачом, отвергли эти обвинения.

Ранее США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, занимающейся правами человека на палестинских территориях, в рамках мер против МУС, после первых ограничений в июле 2025 года из-за обвинений в антисемитизме. Решение принято управлением по иностранным активам.