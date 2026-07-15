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Регион
15 июля, 13:20

В России планируют выпускать парфюм «Дух Анкориджа»

В Роспатент поступила заявку на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа»

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В Роспатент поступили документы для официальной регистрации названия «Дух Анкориджа» в качестве охраняемого товарного знака. Датой подачи заявления значится 10 июля, пишет ТАСС.

Из сведений Роспатента следует, что правообладатель претендует на использование этого обозначения для продукции, относящейся к третьему классу МКТУ. Речь идёт о парфюмерных изделиях, включая ароматические воды, одеколоны, душистые жидкости и плавкие восковые композиции.

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А ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков расшифровал официальную риторику Кремля: под «духом Анкориджа» в Москве понимают исключительно высокий уровень межличностного доверия между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Именно эта химия, по словам дипломата, и стала катализатором, позволившим на полях аляскинского саммита согласовать рамочные принципы будущего мирного плана по Украине.

Саммит в Анкоридже прошёл 15 августа 2025 года на объединённой военной базе Эльмендорф—Ричардсон на Аляске и стал первой за несколько лет полноформатной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральной темой переговоров было украинское урегулирование.

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Вероника Бакумченко
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