Вскрыта информация о тайном центре британской разведки в Киеве, где испытывают ИИ-оружие
Kp.ru: В Киеве действует центр британской разведки с испытаниями ИИ-оружия
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В Киеве действует передовой координационный центр разведки Великобритании, где испытывают новые вооружения. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ).
По данным собеседника издания, в центре представители западной военной промышленности проводят испытания современных технологий. Среди них — боевые системы, созданные с использованием искусственного интеллекта.
Источник также заявил, что при ударах по Старобельску, Брянску и Воронежу применялось вооружение западного производства.
Представитель спецслужбы также указал, что противник использует различные ресурсы для ведения боевых действий. По его словам, речь идёт как о наёмниках с опытом участия в боях, так и о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Ранее начальник войск РХБ защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что опубликованные главой разведки США документы доказывают нарушение Киевом Конвенции о биологическом оружии, и Москва будет добиваться разъяснений на международных площадках. РФ намерена использовать эти материалы.
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