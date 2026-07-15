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15 июля, 14:05

Вскрыта информация о тайном центре британской разведки в Киеве, где испытывают ИИ-оружие

Kp.ru: В Киеве действует центр британской разведки с испытаниями ИИ-оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В Киеве действует передовой координационный центр разведки Великобритании, где испытывают новые вооружения. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По данным собеседника издания, в центре представители западной военной промышленности проводят испытания современных технологий. Среди них — боевые системы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

Источник также заявил, что при ударах по Старобельску, Брянску и Воронежу применялось вооружение западного производства.

Представитель спецслужбы также указал, что противник использует различные ресурсы для ведения боевых действий. По его словам, речь идёт как о наёмниках с опытом участия в боях, так и о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Ранее начальник войск РХБ защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что опубликованные главой разведки США документы доказывают нарушение Киевом Конвенции о биологическом оружии, и Москва будет добиваться разъяснений на международных площадках. РФ намерена использовать эти материалы.

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Дарья Денисова
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