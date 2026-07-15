Владимир Сальдо жестко отреагировал на высказывания бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Тот предложил лишить жителей Крыма и других исторических территорий РФ избирательного права в случае их перехода под киевскую юрисдикцию.

По мнению губернатора Херсонской области, подобные инициативы доказывают человеконенавистническую суть Киева. Он подчеркнул, что людей пытаются заранее «записывать во второй сорт», фактически готовя почву для массовых преследований.

Сальдо уверен: обещанный Киевом «мирный возврат» на деле обернётся кровавым террором и расправами над несогласными. Глава региона отметил, что западные кураторы прекрасно осведомлены о подобных планах своих подопечных.

В качестве примера Владимир Васильевич привел ситуацию в Прибалтике. Там местное русскоязычное население десятилетиями живет в статусе «неграждан», будучи искусственно ограниченным в гражданских правах.

Тем не менее, чиновник призвал жителей Херсонщины не опасаться этих угроз. Он назвал подобные планы «влажными фантазиями» режима, который окончательно утратил связь с реальностью.

В завершение глава региона напомнил, с каким противником ведется противостояние. Он иронично охарактеризовал украинское руководство как «эльфов», подчеркнув абсурдность их претензий на управление российскими территориями.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разошёлся в оценках ситуации с заявлениями, звучащими в последние месяцы со стороны украинских властей. Как он заявил в интервью украинскому радио Radio NV, разговоры о наступлении переломного момента в конфликте и серьёзном изменении баланса сил являются бредом.