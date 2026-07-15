Бывший глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал европейские страны усилить давление на Калининградскую область, а Украину — на Крым. Своё мнение он высказал в социальной сети X, заявив, что эти территории должны перестать быть «стратегическими форпостами» России.

По словам немецкого политика, Москва должна рассматривать Крым и Калининград как «дорогостоящие стратегические уязвимости».

Это не первый случай, когда представители европейских стран делают заявления о возможном воздействии на российский регион. Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорил, что НАТО необходимо продемонстрировать возможность «проникновения» в Калининградскую область, которую он назвал «небольшой крепостью».

По его словам, у альянса якобы есть средства для нейтрализации российских объектов в регионе, включая системы ПВО и ракетные комплексы. В Москве подобные заявления подвергли критике. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что возможности НАТО захватить Калининградскую область равны нулю, а попытки блокирования региона приведут к серьёзным последствиям для альянса. Эксперты также называли подобные высказывания провокационными, отмечая, что они повышают напряжённость вокруг Балтийского региона.