«Превышает в 2 раза по России»: Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле»

Средняя заработная плата сотрудников «Норникеля» составляет 217 тысяч руб. в месяц. Такие данные глава компании Владимир Потанин привёл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам руководителя предприятия, этот показатель примерно в два раза выше средней зарплаты по стране. Всего в компании работают около 85 тысяч человек.

Во время встречи Потанин также рассказал президенту о развитии «Норникеля», внедрении новых технологий и планах по модернизации производства. Одним из направлений стало создание собственного программного обеспечения и использование искусственного интеллекта для автоматизации и роботизации горных работ.

Кроме того, компания занимается разработкой новых материалов на основе палладия для применения в высокотехнологичных сферах. Отдельно стороны обсудили социальную политику «Норникеля» и поддержку сотрудников предприятия.

«Норникель» является крупнейшим мировым производителем палладия и одним из ведущих производителей никеля, платины, меди, кобальта и родия. Основные предприятия компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.