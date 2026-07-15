«Превышает в 2 раза по России»: Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле»
Потанин: Средняя зарплата сотрудников «Норникеля» превышает 200 тыс. рублей
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Средняя заработная плата сотрудников «Норникеля» составляет 217 тысяч руб. в месяц. Такие данные глава компании Владимир Потанин привёл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам руководителя предприятия, этот показатель примерно в два раза выше средней зарплаты по стране. Всего в компании работают около 85 тысяч человек.
Во время встречи Потанин также рассказал президенту о развитии «Норникеля», внедрении новых технологий и планах по модернизации производства. Одним из направлений стало создание собственного программного обеспечения и использование искусственного интеллекта для автоматизации и роботизации горных работ.
Кроме того, компания занимается разработкой новых материалов на основе палладия для применения в высокотехнологичных сферах. Отдельно стороны обсудили социальную политику «Норникеля» и поддержку сотрудников предприятия.
«Норникель» является крупнейшим мировым производителем палладия и одним из ведущих производителей никеля, платины, меди, кобальта и родия. Основные предприятия компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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