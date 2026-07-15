МиГ-29 ВСУ, сбитый украинской С-300, использовался в Германии и Польше

Один из истребителей МиГ-29 украинских ВВС, выпущенный ещё в СССР в 1988 году, успел послужить сразу в нескольких странах. Самолёт с советским прошлым, немецкой модернизацией и польским этапом службы был передан Киеву, а позже — сбит украинской ракетой комплекса С-300, пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

Двухместный МиГ-29УБ собрали на Горьковском авиационном заводе в начале 1988 года. Уже в марте того же года машина поступила на вооружение третьей истребительной эскадрильи ВВС ГДР. После объединения Германии самолёт перешёл в состав ВВС ФРГ.

Германия решила сохранить часть советских истребителей и адаптировать их под стандарты НАТО. После модернизации самолёт получил обозначение MiG-29GT (German Trainer) и продолжил службу в немецкой авиации. В 2002 году истребитель списали, а спустя год передали Польше.

После дополнительной эксплуатации в составе 41-й эскадрильи тактической авиации этот МиГ-29 оказался среди самолётов, которые Варшава передала Киеву в 2023 году. Истребитель с бортовым номером 405 «белый» успел провести в составе украинских ВВС менее года. В начале 2024 года он был поражён ракетой украинского зенитного комплекса С-300 в результате дружественного огня.

Ранее Life.ru рассказывал, что переданные Киеву американские F-16 пока не смогли полностью заменить парк МиГ-29. Поставленные Украине самолёты относятся к более старым версиям истребителя, которые, по оценкам экспертов, не дают значительного преимущества перед советскими машинами в условиях современного конфликта.