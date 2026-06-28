Переданные Украине самолёты F-16 так и не смогли заменить истребители МиГ-29. Об этом написал журнал Military Watch Magazine, разбирая удар российских войск по аэродрому ВСУ под Николаевом.

В издании отметили, что новейшие версии F-16 Block 70/72 с ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически якобы могли бы угрожать российской авиации. Однако Киеву достались совсем другие машины.

«Поставленные F-16 — это устаревшие образцы времён холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — сказано в тексте.

Обозреватели подчеркнули, что западная техника, которая есть у ВСУ, по характеристикам проигрывает российским самолётам. К тому же её используют далеко от линии боевого соприкосновения.

Напомним, по данным оборонного ведомства РФ, накануне в районе аэродрома Вознесенск (Николаевская область) высокоточными боеприпасами, доставленными дронами «Герань-4 сикер», были поражены два истребителя МиГ-29, принадлежащие ВСУ. Помимо самих воздушных судов, удар пришёлся по наземной инфраструктуре: уничтожены топливозаправочная установка, аэродромный агрегат АПА–5Д и боекомплект, находившийся на борту. Кроме того, в результате атаки выведены из строя члены летного и технического персонала, задействованные в предполётной подготовке. Позже стало известно, что ВСУ лишились ещё одного МиГ-29 в Полтавской области.