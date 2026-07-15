В Совфеде призвали не гадать о визите Вучича в Киев и дождаться итогов
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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал не торопиться с оценками визита президента Сербии Александра Вучича в Киев. По его словам, любые переговоры завершаются либо взаимопониманием, либо констатацией разногласий, и гадать заранее бессмысленно.
Сенатор в беседе с «Лентой.ру» допустил, что у сербского лидера могут быть собственные инициативы, направленные на урегулирование конфликта или призыв к Киеву снизить международную напряжённость. Однако, подчеркнул он, выводы стоит делать только после тщательного изучения итогов встречи.
Ранее Александр Вучич прибыл в столицу Украины. Политик уточнил, что путь до Киева выдался непростым и занял у него целые сутки, в течение которых он добирался через Молдавию и центральную часть украинской территории. Главной целью поездки главы государства значится участие в работе саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», запланированного на 15 июля.
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