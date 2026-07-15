Пьяный мужчина «домахался» розочкой в аэропорту Красноярска и ранил себя

В аэропорту Красноярска нетрезвый мужчина устроил конфликт в зале прибытия, угрожая окружающим осколком бутылки. Во время инцидента он сам получил серьёзную травму шеи.

Он разбил стеклянную бутылку и превратил её осколок в импровизированное оружие — так называемую «розочку». С этим предметом он стал угрожать людям, находившимся рядом. Во время конфликта дебошир получил травму собственной рукой — осколок повредил ему шею. После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.

Изначально нарушителя планировали доставить в отделение для разбирательства, пишет Baza. Однако из-за характера полученной раны его направили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние пострадавшего как требующее вмешательства специалистов. После оказания помощи с ним должны провести дальнейшие процессуальные действия.

Ранее в Уфе на территории базы отдыха на улице Бородинской произошел массовый конфликт с участием около 15 человек. Во время драки, по предварительным данным, использовалось оружие, несколько участников получили травмы.