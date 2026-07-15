«Грош цена»: Олимпийская чемпионка ответила сербской прыгунье, жалующейся на сексизм в трансляциях

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на инициативу сербской прыгуньи Иваны Шпанович, которая участвовала в создании гида против сексуализации женщин в спортивных трансляциях. Лебедева призналась, что не разделяет озабоченности коллеги.

По словам российской легкоатлетки, во время выступлений она никогда не отвлекалась на камеры. Наоборот, осознание, что объектив направлен на неё и скоро предстоит прыжок, её мобилизовало. Если спортсмен высокого уровня теряется от присутствия операторов, то его цена, как выразилась чемпионка в беседе с RT, «грош».

Она также отметила, что легкоатлет должен быть готов к любым внешним условиям — даже к свисту трибун. Лебедева считает, что искать причины неудач в работе телевизионщиков — это попытка переложить ответственность с себя на обстоятельства. Сама она всегда махала рукой в кадр, даже когда выступала плохо.

Ранее Life.ru писал, что в ЕС запретили снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах. Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил новые рекомендации для операторов, снимающих женские соревнования по лёгкой атлетике. Теперь телевизионщикам запрещено показывать спортсменок сзади, в наклоне и использовать ракурсы, подчёркивающие их тело.