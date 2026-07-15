Отец случайно выронил маленького сына из окна отеля во время игры, малыш погиб

На Кипре трёхлетний ребёнок погиб после падения с четвертого этажа отеля. По предварительным данным, мальчик выскользнул из рук отца во время игры. Об этом стало известно изданию The Sun.

Трагедия произошла 12 июля в районе Хлорака города Пафос. Семья туристов только заселилась в гостиницу и планировала отправиться на ужин. Перед поездкой отец вместе с дедушкой ребёнка вышел из номера, чтобы дождаться автомобиль. В этот момент мужчина играл с трёхлетним сыном и раскачивал его на руках, однако не смог удержать мальчика.

Ребёнок выпал из рук и через открытое окно на четвёртом этаже упал вниз. В результате падения он получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Медики констатировали смерть ребёнка после госпитализации.

После случившегося отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчину взяли под стражу, а 13 июля он появился перед судом, где не смог сдержать эмоций. Следователи также проверили, находился ли турист в состоянии опьянения в момент трагедии. Анализы не выявили алкоголя в крови. Расследование обстоятельств гибели ребёнка продолжается. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее во Флориде произошел трагический случай с участием двух маленьких детей. Двухлетний мальчик получил смертельное ранение после того, как его четырёхлетний двоюродный брат нашел оставленный в автомобиле пистолет.