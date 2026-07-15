Для любви нет преград: Британец в 79 лет принял ислам, чтобы жениться на 65-летней жительнице Башкирии

У подножия башкирского шихана Торатау состоялась церемония никаха между 79-летним британцем из Ливерпуля и 65-летней жительницей Стерлитамака. О необычном бракосочетании рассказали в администрации геопарка.

Для заключения союза по мусульманскому обряду жених принял ислам. Церемония прошла в этнокомплексе на фоне башкирской природы. Пара и приглашённые гости фотографировались у горы, после чего все проследовали в юрту. Торатау входит в число трёх священных шиханов республики наряду с Куштау и Юрактау, которые представляют собой останцы древнего моря.

«Церемония в очередной раз доказала, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой. <…> Нам очень приятно, что для такого важного события пара выбрала именно наш геопарк», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, чьё предложение руки и сердца прогремело на всю страну во время прямой линии с президентом, обвенчался со своей избранницей Ольгой. Церемония церковного таинства прошла 12 июля, когда православный мир чтит память святых апостолов Петра и Павла.