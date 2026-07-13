Журналист, позвавший Путина на свадьбу, обвенчался с невестой

Екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение возлюбленной во время прямой линии с Владимиром Путиным, обвенчался с невестой Ольгой. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своём телеграм-канале.

Таинство состоялось 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Представитель духовенства пожелал молодожёнам счастья и семейного благополучия.

В декабре 2025 года корреспондент пришёл на мероприятие в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Президент обратил внимание на его наряд и пошутил, что тот уже выглядит готовым к регистрации брака. После этого Бажанов прямо в эфире позвал девушку замуж и пригласил главу государства на свадьбу.

Напомним, в декабре 2025 года Бажанов пришёл на прямую линию с Владимиром Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Президент пошутил, что журналист уже готов к свадьбе, после чего тот сделал предложение возлюбленной в прямом эфире. Ольга ответила согласием и позже призналась, что не знала о сюрпризе. Пара знакома с 12 лет.