Киевский судья пойдёт под суд из-за любви к русским песням

Бывшему судье Шевченковского районного суда Киева предъявили обвинение после конфликта со стрельбой, который, по данным следствия, произошел из-за замечания о громко включенной русской музыке. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии ведомства, в начале мая 2026 года мужчина слушал песни на русском языке в автомобиле возле детской площадки. После замечания в его адрес он, как утверждает прокуратура, вышел из машины, вступил в словесный конфликт, а затем достал огнестрельное оружие и направил его в сторону оппонентов.

Как сообщили в прокуратуре, один из очевидцев попытался обезоружить мужчину, однако тот успел произвести три неприцельных выстрела. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ведомства, экс-судье предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

А ранее в одном из харьковских парков местная жительница устроила настоящий скандал из-за того, что подростки слушали музыку на русском языке. Женщина вызвала полицию, однако страж порядка ответил ей неожиданно: «сомневаюсь в своей авторитетности».