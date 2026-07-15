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15 июля, 14:26

Депутат Новичков призвал помочь россиянам, задержанным в Айя-Софии

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

В Госдуме заявили о необходимости оказать помощь россиянам, которых задержали в Стамбуле после посещения собора Святой Софии. По данным Генконсульства РФ, дипломаты уже связались с адвокатами и переводчиком.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что российские консульские службы должны подключиться к ситуации.

«Россия через наши консульские подразделения (а в Стамбуле у нас есть генеральное консульство) обязана помочь нашим гражданам. Они не совершили никакого преступления», — сказал депутат РИА «Новости».

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История с Айя-Софией вновь привлекла внимание к спорному статусу собора после решения властей Турции превратить бывший музей в мечеть. Ранее Life.ru писал о задержании россиянина в Стамбуле после инцидента в Святой Софии и реакции российских дипломатов на ситуацию.

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Полина Никифорова
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