Депутат Новичков призвал помочь россиянам, задержанным в Айя-Софии
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В Госдуме заявили о необходимости оказать помощь россиянам, которых задержали в Стамбуле после посещения собора Святой Софии. По данным Генконсульства РФ, дипломаты уже связались с адвокатами и переводчиком.
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что российские консульские службы должны подключиться к ситуации.
«Россия через наши консульские подразделения (а в Стамбуле у нас есть генеральное консульство) обязана помочь нашим гражданам. Они не совершили никакого преступления», — сказал депутат РИА «Новости».
История с Айя-Софией вновь привлекла внимание к спорному статусу собора после решения властей Турции превратить бывший музей в мечеть. Ранее Life.ru писал о задержании россиянина в Стамбуле после инцидента в Святой Софии и реакции российских дипломатов на ситуацию.
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