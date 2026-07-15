Кто высосал молодость из Макрона? Косметолог объяснила, почему французский лидер резко постарел
Косметолог Радина: Макрон сильно постарел за 9 лет из-за хронического стресса
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заметно изменился внешне за последние годы, и причиной этого могли стать стресс, нехватка сна и образ жизни. Такое мнение высказала врач-косметолог Кристина Радина в комментарии Life.ru.
Макрон в 2017 году и в 2026-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea, ТАСС / DPA/ Henning Kaiser
По словам Радиной, за девять лет у Макрона стали заметнее возрастные изменения кожи: углубились носогубные складки, снизилась упругость тканей, а овал лица стал менее выраженным. Она отметила, что на скорость старения влияют сразу несколько факторов: генетика, питание, качество сна, уровень стресса и уход за кожей.
В понятие «образ жизни» я включаю экологию, характер питания, режим сна и отдыха, уровень стресса, а также общий уход за кожей. Что касается генетики, то здесь всё зависит от наследственного типа старения: одни люди визуально выглядят моложе своих сверстников в силу генетической предрасположенности, тогда как другие типы старения изначально ведут к более быстрому ухудшению внешних данных. <...> В случае с Макроном мы наблюдаем достаточно сильные возрастные изменения за 9 лет, хотя потенциал для более молодого вида, безусловно, был.
По словам врача, регулярные перелёты, смена часовых поясов и недостаток отдыха могут повышать уровень гормонов стресса, что негативно влияет на выработку коллагена и состояние кожи. При этом косметолог подчеркнула, что мужчины того же возраста при правильном режиме сна, спорте, сбалансированном питании и снижении нагрузки способны выглядеть значительно моложе.
«Такая колоссальная разница за относительно небольшой срок объясняется в первую очередь хроническим стрессом. <...> Стресс ухудшает всасывание питательных веществ из пищи: даже при полноценном рационе микро- и макроэлементы могут просто не усваиваться в должном объёме», — заявила Радина.
Ранее Life.ru уже разбирал изменения внешности мировых лидеров. В частности, косметолог Кристина Радина рассказывала об изменениях лица Дональда Трампа и объясняла, какие факторы могли повлиять на появление морщин и качество кожи.
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