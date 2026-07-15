Кто высосал молодость из Макрона? Косметолог объяснила, почему французский лидер резко постарел

В понятие «образ жизни» я включаю экологию, характер питания, режим сна и отдыха, уровень стресса, а также общий уход за кожей. Что касается генетики, то здесь всё зависит от наследственного типа старения: одни люди визуально выглядят моложе своих сверстников в силу генетической предрасположенности, тогда как другие типы старения изначально ведут к более быстрому ухудшению внешних данных. <...> В случае с Макроном мы наблюдаем достаточно сильные возрастные изменения за 9 лет, хотя потенциал для более молодого вида, безусловно, был.