Болгария отказалась участвовать в «коалиции желающих» по помощи Украине, что поставило президента Франции Эмманюэля Макрона в неудобное положение. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет присоединяться к объединению. Он отметил, что украинский конфликт необходимо завершать с помощью дипломатии, а не продолжать его военными методами.

По словам Филиппо, решение Софии стало серьёзным ударом для Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик назвал позицию Болгарии «замечательной новостью для мира» и «катастрофой» для европейских политиков.

Напомним, участники «коалиции желающих» на днях собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за встречей, поскольку в ней участвуют страны, которые проводят недружественную политику в отношении РФ.

В состав «коалиции желающих» входят более 30 государств. Инициаторами создания объединения стали Великобритания и Франция, а в январе его участники подписали декларацию о возможном размещении войск на Украине после заключения мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Италия и Германия не будут участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины в Польше, но Рим сохранит участие в других военно-морских операциях, включая миссии Atalanta, Aspides и Irini в Красном море и Аденском заливе.