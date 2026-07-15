Гендиректор Почты России Волков заявил о преодолении кризиса

Глава Почты России Михаил Волков отметил, что компания в целом преодолела кризис последних лет. Такое заявление прозвучало во время выступления в Совете Федерации.

По словам Волкова, государственная компания уже 3 года показывает операционную прибыль. Он также отметил рост показателей производительности труда.

Ранее «Почта России» столкнулась с проблемами, связанными с финансовыми показателями и эффективностью работы.

В Госдуме прежде заявил о критическом положении Почты России из-за низких зарплат и закрытия отделений, призвав правительство взять ситуацию под контроль и спасти стратегически важное предприятие. Он подчеркнул, что почта есть в каждом уголке страны.

«Почта России» — крупнейший государственный почтовый оператор страны, оказывающий услуги по пересылке писем и посылок, доставке пенсий и социальных выплат, а также включающий финансовые и логистические сервисы. Компания управляет сетью из более чем 38 тысяч отделений, большинство из которых расположены в небольших населённых пунктах и сельской местности, что делает её одним из самых масштабных инфраструктурных операторов России.