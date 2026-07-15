«Игра на публику»: В Госдуме усомнились в способности Киева произвести 20 млн дронов в год

Заявление Владимира Зеленского о планах наладить выпуск 20 миллионов дронов ежегодно вызвало скепсис в Госдуме. Заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.ru» назвал эти цифры нереалистичными.

Парламентарий подчеркнул, что у Киева нет ни экономической базы, ни производственных мощностей для таких объёмов, даже с учётом помощи со стороны Европы. По его мнению, это касается любого типа беспилотников — от ударных до самых простых.

Чепа также отметил, что ресурсов НАТО также недостаточно для обеспечения подобных масштабов. Он расценил озвученную цифру как популистский жест, рассчитанный на внешний эффект.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл амбициозные планы по выпуску дронов. По его словам, Украина уже вышла на показатели в 10 миллионов единиц ежегодно. А целевым ориентиром стала отметка в 20 миллионов изделий в год.