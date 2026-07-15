Ручку Базза Олдрина, спасшую «Аполлон-11», выставили на аукцион

Личная ручка астронавта Базза Олдрина, с помощью которой он смог устранить неисправность на борту лунного модуля «Аполлона-11», выставлена на аукцион в Нью-Йорке. Ее стоимость может превысить миллион долларов. Об этом стало известно газете The Guardian.

На торги Sotheby's выставили необычный лот — серебристую пластиковую ручку Duro Rocket из личной коллекции Базза Олдрина. Именно этот предмет помог астронавтам завершить историческую миссию «Аполлон-11» и вернуться с Луны. Начальная оценка стоимости лота составляет от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов. Вместе с ручкой покупатель получит поврежденный автоматический выключатель, который стал причиной критической ситуации во время экспедиции.

Проблема возникла в июле 1969 года после первой прогулки Армстронга и Олдрина по поверхности Луны. Перед отдыхом экипаж обнаружил, что у одного из переключателей лунного модуля оказался повреждён важный элемент. Без него астронавты могли потерять возможность запустить двигатель взлётной ступени и покинуть поверхность спутника Земли. Ситуацию попытались решить специалисты в Хьюстоне, однако им не удалось восстановить работу системы дистанционно. Тогда Олдрин вспомнил о фломастере, который находился в его личном наборе вещей. Астронавт использовал ручку вместо сломанного элемента, чтобы активировать нужный механизм.

«Ручка сделала трюк; автоматический выключатель держался. В конце концов, мы могли бы вернуться на Землю!» — написал Олдрин в письме Sotheby's.

Позже астронавт шутил, что они с Нилом Армстронгом так и не определились, кто именно повредил переключатель. При этом Олдрин предполагал, что причиной мог стать его тяжелый рюкзак. Сейчас 96-летний Базз Олдрин остается одним из немногих живых участников лунных миссий «Аполлон», совершавших выход на поверхность спутника. Первый человек на Луне Нил Армстронг умер в 2012 году.

Ранее NASA объявило о запуске набора участников для эксперимента, который должен смоделировать условия длительных миссий на Луне и Марсе. Добровольцам предстоит провести год в изоляции на Земле и выполнять задачи, похожие на работу экипажей будущих космических экспедиций.