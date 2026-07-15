Нацбанк Украины изменит дизайн банкноты из-за «российского» шрифта

Национальный банк Украины решил изменить надпись на новой банкноте номиналом 2000 гривен из-за споров вокруг использованного шрифта. В ведомстве заявили, что стиль оформления связывают с адаптацией шрифта, созданной российским дизайнером.

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что юридических нарушений при создании купюры нет, однако после обсуждения в профессиональном сообществе было принято решение заменить оформление номинала.

«В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала — её стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером. Надпись номинала будет изменена», — написал Пышный в соцсетях.

Решение пересмотреть дизайн связано не с техническими проблемами банкноты, а с ассоциациями, которые вызвал элемент оформления. В Нацбанке считают, что изменение позволит избежать дальнейших споров вокруг происхождения шрифта.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский регулятор уже менял оформление денежных знаков по идеологическим причинам. В 2024 году Нацбанк выпустил модифицированные купюры номиналом 20 гривен, добавив в дизайн элемент с лозунгом, который связывают с украинским националистическим движением ОУН-УПА*.

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