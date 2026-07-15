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15 июля, 18:21

Ну что, застрял? Россиянин повторил «подвиг» Винни-Пуха, застряв в мусоропроводе

В Нижнем Новгороде спасатели вытащили мужчину из мусоропровода

Обложка © VK / Мэрия Нижнего Новгорода

Обложка © VK / Мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде спасатели освободили мужчину, который оказался внутри мусоропровода. Об этом сообщили в мэрии города.

Для спасательной операции специалистам пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. После этого мужчину удалось извлечь.

Как именно он оказался в мусоропроводе и что там делал, мужчина объяснять не стал.

«Невезучего автозаводца передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр серьёзных травм не выявил», — рассказали в мэрии.

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Ранее в Москве спасли застрявшего в мусоропроводе иностранца. Он полез за закладкой, но сорвался с 13-го этажа.

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Дарья Денисова
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