Ну что, застрял? Россиянин повторил «подвиг» Винни-Пуха, застряв в мусоропроводе
В Нижнем Новгороде спасатели вытащили мужчину из мусоропровода
Обложка © VK / Мэрия Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде спасатели освободили мужчину, который оказался внутри мусоропровода. Об этом сообщили в мэрии города.
Для спасательной операции специалистам пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. После этого мужчину удалось извлечь.
Как именно он оказался в мусоропроводе и что там делал, мужчина объяснять не стал.
«Невезучего автозаводца передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр серьёзных травм не выявил», — рассказали в мэрии.
Ранее в Москве спасли застрявшего в мусоропроводе иностранца. Он полез за закладкой, но сорвался с 13-го этажа.
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