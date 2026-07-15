Тем, кто задумал очередной «поход» против России, полезно вспомнить уроки прошлого и отказаться от надежд нанести Москве стратегическое поражение. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо ещё раз вспомнить историю и из неё почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы», — заявила он.

Она также предостерегла недоброжелателей от самообмана относительно возможности достижения стратегического перелома в противостоянии с Россией, посоветовав отказаться от этих иллюзий.

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре не смог устранить разногласия между странами альянса. По её словам, несмотря на попытки генерального секретаря блока Марка Рютте представить встречу как «эпохальный» этап в истории НАТО, добиться единства по ключевым вопросам так и не удалось.