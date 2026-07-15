Энтони Ипполито сыграл Сталлоне в фильме о рождении «Рокки»

Вышел первый трейлер фильма «Я играю Рокки» (I Play Rocky), который расскажет историю создания культовой спортивной драмы 1976 года и борьбы Сильвестра Сталлоне за право сыграть главную роль. Молодого актёра, который в итоге стал мировой звездой, в картине воплотил Энтони Ипполито.

Фильм покажет период, когда Сталлоне ещё не был голливудской легендой. В начале 1970-х он оставался бедным и малоизвестным актёром, перебивавшимся небольшими ролями. Именно тогда он написал сценарий о боксёре Рокки Бальбоа — человеке, который получает единственный шанс доказать, что способен бороться с чемпионом мира.

Главным конфликтом истории станет борьба Сталлоне с киностудиями. Продюсеры были заинтересованы в сценарии, однако хотели пригласить на роль Рокки более известного актёра. Сам Сталлоне отказался продавать идею без условия сыграть главного героя, несмотря на давление и финансовые трудности.

В новом фильме покажут путь от отвергаемого сценария до создания одной из самых известных спортивных картин в истории кино. Зрители увидят, как будущая звезда «Рокки» рисковал карьерой ради персонажа, которого придумал сам.

Главную роль исполнил Энтони Ипполито, известный по сериалу «Предложение», где он сыграл молодого Аль Пачино. В актёрский состав также вошли Стефан Джеймс в роли Карла Уэзерса, АннаСофия Робб в роли первой жены Сталлоне Саши Чак, а также Мэтт Диллон, Пи Джей Бирн, Тоби Кеббел и другие актёры.

Режиссёром картины выступил Питер Фаррелли — обладатель премии «Оскар» за фильм «Зелёная книга». Лента расскажет не только о создании «Рокки», но и о моменте, который изменил карьеру Сталлоне и сделал его одной из главных звёзд мирового кино.

История оригинального фильма сама по себе напоминает сценарий голливудской драмы. В 1976 году «Рокки» стал неожиданным успехом: картина получила три премии «Оскар», включая награду за лучший фильм, а Сталлоне прославился как актёр и сценарист. Премьера «I Play Rocky» запланирована на ноябрь 2026 года

Ранее Life.ru рассказывал, что Сильвестр Сталлоне отметил 80-летие в кругу семьи и друзей. Главным украшением праздника стал торт в стиле Рокки Бальбоа — персонажа, который сделал актёра мировой звездой. Путь Сталлоне к успеху был далёк от голливудской сказки. В юности он сменил четырнадцать школ и в итоге оказался в учебном заведении для трудных подростков, а позже столкнулся с финансовыми трудностями и даже жил на автовокзале в Нью-Йорке. Актёр остаётся живым доказательством того, что характер и вера в себя иногда значат больше, чем деньги и связи.