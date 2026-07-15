Милонов разрешил россиянам болеть за Англию, несмотря на «козлов» из Лондона

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские болельщики могут поддерживать сборную Англии на чемпионате мира по футболу 2026 года, несмотря на политические разногласия между странами. Свою позицию зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, спорт не стоит смешивать с действиями политиков, а отношение к футболистам не должно зависеть от решений властей.

«Спорт должен быть без политики. Английский футбол никакого отношения к этим козлам, которые сейчас сидят в правительстве Англии [не имеет]», — сказал Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что английские футбольные традиции появились задолго до нынешней политической ситуации и сами спортсмены не должны отвечать за действия правительства.

«Если кому-то нравится сборная Англии, то, поверьте, большинство членов сборной Англии понятия не имеют, где вообще это недогосударство Украина находится», — заявил депутат.