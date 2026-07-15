Петиция за исключение Аргентины с ЧМ-2026 превысила 10 млн подписей

Петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира по футболу 2026 года набрала свыше десяти миллионов подписей. Текст обращения опубликован на специализированном сайте argentinaout.com.

Авторы инициативы напрямую обвиняют ФИФА и судейский корпус в предвзятой поддержке действующих чемпионов турнира. В качестве доказательств в петиции приводится несколько ключевых эпизодов текущего мундиаля. Упоминается непоказанная красная карточка Лионелю Месси в игре группового этапа против сборной Алжира, где он забил три мяча, а его команда победила со счётом 3:0. Также недовольство болельщиков вызвала лёгкая, по их мнению, сетка плей-офф для аргентинцев.

На стадии 1/16 финала подопечные Лионеля Скалони лишь в дополнительное время сломили сопротивление Кабо-Верде, завершив встречу со счётом 3:2. В 1/8 финала команда и вовсе уступала Египту в два мяча, однако сумела переломить ход игры после 79-й минуты и оформила победу 3:2. При этом авторы петиции считают спорными несколько судейских решений. Четвертьфинальный матч против швейцарцев также затянулся за пределы основного времени и закончился со счётом 3:1, а а европейская сборная доигрывала игру в меньшинстве.

Сегодня вечером в полуфинале сборной Аргентины предстоит встретиться с командой Англии.

Ранее сообщалось, что американские федеральные власти инициировали масштабную финансовую проверку в отношении Ассоциации футбола Аргентины. Сыщики скрупулёзно изучают денежные потоки организации, проходящие через корреспондентские счета в банках Соединённых Штатов. В поле зрения правоохранителей попали операции, вызывающие подозрения в отмывании капиталов, мошеннических схемах и иных экономических махинациях.