ФБР заподозрило Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях

Федеральное бюро расследований США изучает финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины (AFA), заподозрив организацию в возможных экономических нарушениях. Об этом сообщает La Nacion.

По информации издания, федеральные прокуроры и сотрудники ФБР анализируют движение средств AFA через американские банки. Следствие проверяет операции на предмет возможного отмывания денег, мошенничества и других финансовых преступлений. Одним из свидетелей по делу стал предприниматель Гильермо Тофони, который обвинил президента AFA Клаудио Тапию и казначея организации Пабло Товиджино в финансовых махинациях.

Как утверждает La Nacion, предварительная проверка стартовала еще в 2025 году. Особое внимание правоохранителей привлекла компания TourProdEnter LLC, принадлежащая продюсеру Хавьеру Фарони и его супруге Эрике Джиллетт. Она занималась обслуживанием зарубежных коммерческих контрактов AFA, в том числе соглашений с Adidas на 60 млн долларов и Warner на 40 млн долларов. По условиям договора компания получала 30% международных доходов ассоциации после уплаты налогов, а также комиссию в размере 10% от логистических расходов.

По данным расследования, через счета TourProdEnter в пяти американских банках прошло не менее 260 млн долларов. При этом часть переводов, как утверждается, невозможно связать с деятельностью AFA. Около 57 млн долларов были перечислены различным компаниям и получателям, происхождение и назначение этих средств, по имеющимся банковским документам, установить не удалось. Кроме того, некоторые платежи, по информации газеты, направлялись фирмам, связанным с семьей Пабло Товиджино.

Издание отмечает, что первые вопросы к финансовым операциям аргентинской футбольной ассоциации у американских властей появились еще осенью 2024 года. Тогда оснований для возбуждения уголовного дела найдено не было, однако в конце 2025 года следователи обнаружили сеть финансовых и корпоративных операций, сосредоточенных в штате Флорида.

По итогам предварительной проверки американские власти должны решить, достаточно ли собранных материалов для начала официального уголовного расследования.