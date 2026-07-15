86 млрд ущерба: Стали известны новые детали дела «майонезного короля»

Общий ущерб по уголовному делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова оценивается более чем в 86 млрд рублей. Об этом заявил прокурор в Замоскворецком суде Москвы во время рассмотрения дела по существу, передаёт «Интерфакс».

По версии обвинения, Мошкович и Басов, действуя в составе организованной группы, незаконно получили права на 1 020 акций кипрской компании Quartlink Holding Limited, принадлежащей бизнесмену Владиславу Бурову. Стоимость активов оценивается примерно в 50 млрд рублей.

Ещё один эпизод связан с преднамеренным банкротством 20 компаний, среди которых ООО «Солнечные продукты», «Волжский терминал», «Агротранс», «Торговый дом «Солнечные продукты» и другие структуры. Следствие считает, что из-за неисполнения обязательств по кредитам и платежам в бюджет был причинён ущерб более чем на 7,4 млрд рублей.

Кроме того, обвинение оценивает почти в 28,7 млрд рублей ущерб от сделок с имуществом, которое, по версии следствия, было приобретено в результате преступления. Ещё один пункт дела касается взятки в 2,6 млн рублей бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову за общее покровительство и содействие при получении субсидий.

Мошковичу и Басову вменяют особо крупное мошенничество, преднамеренное банкротство и легализацию денежных средств. Иванов обвиняется в получении особо крупной взятки. Все фигуранты в суде заявили, что своей вины не признают.

Судебный процесс начался 15 июля. Ранее, в конце марта прошлого года, Мошковича и Басова задержали, после чего в офисах «Русагро» прошли обыски. Изначально расследование касалось мошенничества и злоупотребления полномочиями, позже к делу добавился эпизод о взятке.

По версии следствия, фигуранты могли заставить бывшего владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова передать контрольный пакет акций в обмен на невыполненные инвестиционные обязательства. Само дело было возбуждено после его обращения в правоохранительные органы.