«Фабрика счастья закрылась»: Почему зумеры променяли кабинет психолога на церковь

Зумеры всё чаще обращаются к религии вместо психологов, пытаясь решить ментальные проблемы через церковь. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

По словам эксперта, молодое поколение ищет ответы на экзистенциальные вопросы — смысл жизни, ценность, несправедливость мира. Психолог предлагает техники самопринятия, а священник — многовековую духовную традицию и концепцию души. В мире релятивизма зумерам нужна чёткая система координат, и религия даёт нравственный компас, которого не хватает в безоценочной терапии.

Фомин также указал на разочарование в «индустрии счастья»: психология стала массовой культурой с коучами и «инфоцыганами», а гипериндивидуализм усиливает одиночество. Церковь же предлагает выход за пределы эго.

«Терапия иногда непреднамеренно замыкает человека на себе самом: «Мои границы», «Мой комфорт», «Мои травмы». Это может усиливать чувство одиночества. Религия же предлагает выход за пределы своего «Эго» — через служение, общину и любовь к Богу», — пояснил психотерапевт.

Церковные ритуалы задействуют тело, что важно для поколения, уставшего от «головного» существования. А община даёт чувство принадлежности, которого так не хватает одиноким зумерам. Наконец, религиозная потребность передаётся через семейные традиции и даёт опору в высшей силе.

Ранее протоиерей отметил растущий интерес зумеров к религии: молодые люди ищут духовную опору и смысл, разочаровавшись в гедонизме. По его словам, эта тенденция носит общемировой характер, а психологи нередко сами направляют клиентов в храм.