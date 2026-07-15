Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции в Киеве

Владимир Зеленский использовал русское слово во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа». Речь шла о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Украинский главарь объяснял, что необходимо для ускорения процесса подготовки.

В какой-то момент он начал фразу, но остановился, чтобы поправить себя. Зеленский произнёс русское «на наш взгляд» и тут же заменил его на украинский аналог «на наш погляд».

Похожий инцидент уже происходил ранее. В январе во время брифинга с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким экс-комик также перешёл на русский.

Тогда вместо украинского «можливість» он сказал «возможность». Эти случаи фиксируются на фоне стремления официальных лиц Киева использовать исключительно государственный язык в публичном пространстве.