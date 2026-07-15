Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 17:42

Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский использовал русское слово во время выступления на пресс-конференции в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа». Речь шла о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Украинский главарь объяснял, что необходимо для ускорения процесса подготовки.

В какой-то момент он начал фразу, но остановился, чтобы поправить себя. Зеленский произнёс русское «на наш взгляд» и тут же заменил его на украинский аналог «на наш погляд».

Похожий инцидент уже происходил ранее. В январе во время брифинга с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким экс-комик также перешёл на русский.

«Бред космического масштаба»: Захарова обрушилась на Зеленского из-за запрета русских книг
«Бред космического масштаба»: Захарова обрушилась на Зеленского из-за запрета русских книг

Тогда вместо украинского «можливість» он сказал «возможность». Эти случаи фиксируются на фоне стремления официальных лиц Киева использовать исключительно государственный язык в публичном пространстве.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar