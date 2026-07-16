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16 июля, 07:33

Завтрак в постель из канализации: Как тараканы заносят инфекции в спальню

Инфекционист Матюхин: Тараканы переносят инфекции из канализации в постель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Тараканы могут переносить опасные бактерии из канализации прямо в постель. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-инфекционист Андрей Матюхин.

По его словам, насекомые не просто живут на кухне — они часто прячутся в старых матрасах, привлечённые органическими остатками.

Путешествуя по мусоропроводам и трубам, они на лапках и в кишечнике переносят разных возбудителей дизентерии, сальмонеллёза и яйца гельминтов. Контакт таракана с кожей или бельём оставляет патогенную микрофлору, которая затем попадает на слизистые человека.

«Тараканы являются механическими переносчиками. Путешествуя из канализации и мусоропровода в матрас, они на лапках и в кишечнике переносят — дизентерию, сальмонеллез, яйца гельминтов: аскарид, остриц», — сказал Матюхин.

Учёные создали «акваланг» для тараканов-киборгов
Учёные создали «акваланг» для тараканов-киборгов

Ранее Life.ru рассказывал, что управляющая компания обязана следить за санитарным состоянием мест общего пользования (подвалов, чердаков, подъездов) и при необходимости проводить дезинсекцию от тараканов. При этом за чистоту внутри самой квартиры отвечают уже жильцы.

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Владимир Озеров
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