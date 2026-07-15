«Прихоти избирателей» могут изменить курс Европы: Украине предрекли новый вызов

Предстоящие выборы в европейских странах могут стать серьёзным испытанием для поддержки Украины со стороны ЕС. Об этом пишет польское издание Interia, отмечая рост влияния оппозиционных сил в ряде государств.

«Некоторые страны Европы продемонстрировали солидарность с Украиной. Однако вскоре может оказаться, что самым большим испытанием для Украины станут <…> прихоти избирателей в западных демократиях», — говорится в материале.

Автор публикации отмечает, что многие страны Европы сталкиваются с внутренними проблемами, из-за которых всё большую популярность получают партии, выступающие с критикой действующей политики властей.

В качестве примера издание приводит Германию, где растёт поддержка «Альтернативы для Германии» (АдГ), а также Францию, где одним из главных политических игроков остаётся лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По мнению авторов материала, возможные изменения политического ландшафта в европейских странах могут повлиять на дальнейшую помощь Киеву и подходы к украинскому вопросу.

Ранее Spiegel сообщил о проблемах внутри так называемой «коалиции желающих», которая заявляет о поддержке Украины. По данным издания, число участников инициативы сокращается, а между политическими заявлениями и реальными действиями стран сохраняется заметная разница.