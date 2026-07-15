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15 июля, 19:33

Минобороны направило 141 тыс. призывников в ВС РФ по итогам весеннего призыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov

Весенний период отправок призывников завершился, Вооружённые силы России пополнила 141 тыс. человек. Призывная кампания прошла во всех регионах страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что власти организовали отправку граждан в соответствии с указом президента России от 29 декабря 2025 года № 998.

«Весенний 2026 года период отправок граждан, призванных на военную службу, завершён. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлена 141 тыс. граждан, призванных на военную службу», — сказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что призванные с 1 апреля солдаты срочной службы не будут участвовать в специальной военной операции. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он также подтвердил, что срок службы по призыву не изменился и по-прежнему составляет один год. После завершения службы всех срочников отправят к месту постоянного проживания.

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Антон Голыбин
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