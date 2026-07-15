В Солнечногорске нашли кота Тиму, пропавшего после атаки БПЛА ВСУ

В подмосковном Солнечногорске волонтёры нашли рыжего кота Тиму, который потерялся после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация городского округа.

Волонтёры нашли в Солнечногорске кота, пропавшего после атаки БПЛА. Видео © VK / Администрация городского округа Солнечногорск

Животное принадлежит жительницам одного из домов на улице Банковской. Этот дом получил повреждения в результате попадания дрона. Женщины сейчас находятся в пункте временного размещения. При эвакуации они не смогли отыскать питомца и всё это время сильно переживали.

Волонтёры из «Молодой гвардии Единой России» помогали женщинам с уборкой. Во время работы они обнаружили Тиму за шторкой в ванной комнате. Кот оказался целым и невредимым. Двое суток он просидел там в ожидании хозяек. Администрация сообщила, что животное сразу напоили топлёным молоком и накормили рыбкой.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зону ЧС вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске – на улицах Банковской, Баранова и на улице Военный городок.

Напомним, в Солнечногорске беспилотники атаковали жилой сектор. В результате налёта пострадали двое несовершеннолетних. Им своевременно оказали медицинскую помощь. Глава округа Константин Михальков уточнил, что повреждения получили один дом и прилегающие дворовые территории. В квартирах выбило остекление, пострадали припаркованные машины, зафиксировали локальные разрушения конструкций. Для эвакуированных жителей развернули временный пункт размещения.