Репортёр США провела прямой эфир, несмотря на ползавшего по ней таракана

Репортёр американского телеканала KTLA Рэйчел Менитофф невозмутимо завершила прямое включение о жаре в Южной Калифорнии, хотя во время эфира по ней ползал таракан. Запись быстро набрала популярность в соцсетях, а зрители назвали журналистку образцом профессионального самообладания.

По журналистке прошёлся таракан во время эфира. Видео © X / KTLA 5 Morning News

Инцидент произошёл вечером во вторник в районе Шерман-Окс. Менитофф рассказывала о продолжающейся жаре и отмечала, что даже с наступлением ночи температура в долине остаётся на уровне 30 градусов, из-за чего жители не успевают восстановиться после дневного зноя.

Во время включения таракан сел ей на плечо, затем прополз по плечу и шее. Позже он перебрался на микрофон. Несмотря на это, репортёр продолжила рассказывать о погоде и никак не отреагировала на происходящее до окончания включения. Лишь после завершения трансляции журналистка сказала, что почувствовала что-то на себе.

Позже Менитофф рассказала KTLA, что заметила таракана ещё во время прямого включения, но решила не отвлекаться. По её словам, если бы она обратила внимание на насекомое, закончить репортаж уже не смогла бы. Журналистка также связала произошедшее с темой самого сюжета. Она отметила, что тараканов привлекают жара, тёплый воздух и свет телевизионных камер, поэтому условия на месте съёмки были для них благоприятными.

Тем временем учёные из Японии и Сингапура разработали специальную систему, которая позволяет тараканам-киборгам оставаться активными под водой до трёх часов. Специалисты создали миниатюрный защитный панцирь, изготовленный с помощью 3D-печати. Разработчики рассчитывают, что в будущем такие биороботы смогут использоваться для обследования подтопленных помещений, трубопроводов и разрушенных зданий при проведении поисково-спасательных операций.