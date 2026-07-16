Германия выдала Украине экс-депутата Рады Руслана Демчака

Германия экстрадировала бывшего народного депутата Руслана Демчака, которого обвиняют в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По версии следствия, в 2017 году при участии Демчака через брокерские компании была организована серия из 71 операции с облигациями внутреннего государственного займа. Правоохранители считают, что сделки имели заранее определённый результат, создавая видимость получения законного инвестиционного дохода. Таким способом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путём. Обвинительный акт по этому делу уже направлен в суд и находится на рассмотрении.

В Офисе отметили, что экстрадиция стала результатом взаимодействия украинской и немецкой сторон. Демчак пытался избежать уголовной ответственности, находясь за пределами Украины. После передачи украинской стороне экс-депутат уже находится в стране и предстанет перед судом в рамках уголовного производства.

А ранее украинский нардеп Николай Тищенко, известный скандалами и прозвищем «Коля Котлета», заплатил 10 миллионов гривен залога. Теперь фигурант громкого дела о вымогательстве взятки у международного наркокартеля сможет дожидаться суда на свободе — с электронным браслетом на ноге и без загранпаспорта.