Нардеп Тищенко внёс 10 млн гривен залога по делу о вымогательстве взятки

Николай Тищенко давно и заслуженно носит звание одного из главных генераторов мемов в украинской политике. Его публичные выступления и действия регулярно превращаются в настоящий кладезь для интернет-юмора, а сам он стал синонимом курьезных ситуаций и скандалов. Прозвище «Коля Котлета» закрепилось за ним после его знаменитого предложения о «митболах». Тищенко – автор целого ряда «золотых» цитат, от абсурдного «Караван лаёт, собака идёт» до весьма спорных сравнений Украины с «насосом» и «надувной куклой». Особенно ярко его «особый» взгляд на мир проявился в «поздравлении» с годовщиной Чернобыльской трагедии. Депутат – постоянный герой соцсетей: то он участвует в потасовках в Раде, то появляется с цвикером, вызывая ассоциации с Дамблдором, то приходит в суд с салом и Платоном, то устраивает показательную «борьбу» со снегом на уже расчищенной территории. А его трогательный подарок пенсионерке в виде «кравчучки» не только породил новую волну мемов, но и подарил ему очередное прозвище – «Коля-кравчучка». Не обошлось без скандалов и после начала СВО, когда Тищенко отправился в Таиланд, несмотря на запрет на выезд.