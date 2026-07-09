Нардеп Тищенко внёс 10 млн гривен залога по делу о вымогательстве взятки
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Украинский нардеп Николай Тищенко, известный скандалами и прозвищем «Коля Котлета», заплатил 10 миллионов гривен залога. Об этом сообщил его адвокат журналистам. Теперь фигурант громкого дела о вымогательстве взятки у международного наркокартеля сможет дожидаться суда на свободе — с электронным браслетом на ноге и без загранпаспорта.
Как сообщил адвокат нардепа, залог в размере 10 миллионов гривен был внесен 9 июля. Средства поступили как от самого Тищенко, так и от третьего лица.
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил эту меру пресечения 3 июля. Прокуроры настаивали на аресте, однако судья Виктор Ногачевский принял решение освободить нардепа под залог.
Николай Тищенко давно и заслуженно носит звание одного из главных генераторов мемов в украинской политике. Его публичные выступления и действия регулярно превращаются в настоящий кладезь для интернет-юмора, а сам он стал синонимом курьезных ситуаций и скандалов. Прозвище «Коля Котлета» закрепилось за ним после его знаменитого предложения о «митболах». Тищенко – автор целого ряда «золотых» цитат, от абсурдного «Караван лаёт, собака идёт» до весьма спорных сравнений Украины с «насосом» и «надувной куклой». Особенно ярко его «особый» взгляд на мир проявился в «поздравлении» с годовщиной Чернобыльской трагедии. Депутат – постоянный герой соцсетей: то он участвует в потасовках в Раде, то появляется с цвикером, вызывая ассоциации с Дамблдором, то приходит в суд с салом и Платоном, то устраивает показательную «борьбу» со снегом на уже расчищенной территории. А его трогательный подарок пенсионерке в виде «кравчучки» не только породил новую волну мемов, но и подарил ему очередное прозвище – «Коля-кравчучка». Не обошлось без скандалов и после начала СВО, когда Тищенко отправился в Таиланд, несмотря на запрет на выезд.
Ранее Тищенко предъявили подозрение по делу о взятке за «крышу» колл-центров: он требовал более $1 млн за обещание не мешать работе структур, а также легализовал 12,6 млн гривен через фиктивный договор дарения. В 2025 году его уже отправляли под домашний арест по другому делу.
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