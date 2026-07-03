«Коля Котлета» перешёл на сало — кум Ермака устроил гастрономический перформанс в суде

На Украине продолжается сериал «Кум Ермака в роли обвиняемого» с новыми, сногсшибательными эпизодами. Главный герой — нардеп Николай Тищенко, известный в народе как «Коля Котлета» за свои кулинарные ляпы. На этот раз он не котлетами, а салом решил задавить судебную систему. Ну, почти.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал депутату меру пресечения по делу о крышевании колл-центров и вымогательстве взятки. Но вместо того чтобы грустить, Тищенко устроил в зале суда настоящий стендап с дегустацией.

Нардеп Тищенко явился в суд с салом и чесноком вместо документов. Видео © Telegram / УНИАН

Перед заседанием Тищенко заявил: «Я к любым испытаниям готов». И, судя по всему, подготовился основательно. В зал суда он пришёл с пластиковым контейнером, в котором лежал кусок сала. Дальше — больше. Нардеп не просто принёс сало, он начал его нюхать. Видео с этим ритуалом мгновенно разлетелось по соцсетям. Своё поведение он объяснил просто: «Сало — это первичное, а не вторичное». Логика, понятная не всем, но, видимо, самому Тищенко — да.

В арсенале депутата оказался не только деликатес. Он также принёс на заседание книгу Платона, которую якобы собирается читать в СИЗО, если, конечно, туда попадёт.

Николай Тищенко давно и заслуженно носит звание одного из главных генераторов мемов в украинской политике. Его публичные выступления и действия регулярно превращаются в настоящий кладезь для интернет-юмора, а сам он стал синонимом курьезных ситуаций и скандалов. Прозвище «Коля Котлета» закрепилось за ним после его знаменитого предложения о «митболах». Тищенко – автор целого ряда «золотых» цитат, от абсурдного «Караван лаёт, собака идёт» до весьма спорных сравнений Украины с «насосом» и «надувной куклой». Особенно ярко его «особый» взгляд на мир проявился в «поздравлении» с годовщиной Чернобыльской трагедии. Депутат – постоянный герой соцсетей: то он участвует в потасовках в Раде, то появляется с цвикером, вызывая ассоциации с Дамблдором, то приходит в суд с салом и Платоном, то устраивает показательную «борьбу» со снегом на уже расчищенной территории. А его трогательный подарок пенсионерке в виде «кравчучки» не только породил новую волну мемов, но и подарил ему очередное прозвище – «Коля-кравчучка». Не обошлось без скандалов и после начала СВО, когда Тищенко отправился в Таиланд, несмотря на запрет на выезд.