Зеленский внёс в Раду представление о назначении Корецкого на пост премьера

Как сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, главарь киевского руководства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление о назначении Сергея Корецкого, который в настоящее время руководит НАК «Нафтогаз Украины», на пост премьер-министра.

«Верховная Рада Украины получила заявление <…> Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке», — пишет Стефанчук в соцсетях.

Ранее Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на должность главы правительства. По словам украинского главаря, сейчас ключевая задача — подготовка к зимнему периоду. Именно этот фактор стал решающим при выборе кандидатуры. Экс-комик подчеркнул, что после всех проведённых консультаций именно Корецкий видится ему оптимальной фигурой для работы в сложных условиях.