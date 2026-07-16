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15 июля, 21:05

Зеленский внёс в Раду представление о назначении Корецкого на пост премьера

Сергей Корецкий. Обложка © Wikipedia / НАК «Нафтогаз Украины»

Сергей Корецкий. Обложка © Wikipedia / НАК «Нафтогаз Украины»

Как сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, главарь киевского руководства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду представление о назначении Сергея Корецкого, который в настоящее время руководит НАК «Нафтогаз Украины», на пост премьер-министра.

«Верховная Рада Украины получила заявление <…> Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке», — пишет Стефанчук в соцсетях.

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Ранее Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на должность главы правительства. По словам украинского главаря, сейчас ключевая задача — подготовка к зимнему периоду. Именно этот фактор стал решающим при выборе кандидатуры. Экс-комик подчеркнул, что после всех проведённых консультаций именно Корецкий видится ему оптимальной фигурой для работы в сложных условиях.

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Алена Пенчугина
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