Врач назвал главную угрозу для пассажира, затянутого в иллюминатор

Доктор Дэвид Кэри, пилот и специалист по авиационной медицине с 40-летним стажем, подробно проанализировал последствия разгерметизации салона для человеческого организма. Главную угрозу для жизни в такой ситуации представляет гипоксия — острое кислородное голодание, сообщает издание Daily Mail.

При нарушении герметичности на большой высоте происходит взрывная декомпрессия. Давление в кабине падает резко. На высоте около 6000 метров воздух сильно разрежён, и организм теряет способность эффективно усваивать кислород. Кислород перестаёт поступать к жизненно важным органам — сердцу и мозгу. Они начинают отказывать. Признаки гипоксии проявляются последовательно: сначала возникает одышка, затем наступает спутанность сознания, появляется сильная слабость, и в итоге человек теряет сознание.

Резкий перепад давления способен повредить органы, содержащие воздух или газ, — лёгкие, пазухи носа, уши. При повреждении вен воздух может попасть в кровоток. Это грозит закупоркой сосудов и вызывает инфаркт или инсульт. Набегающий поток воздуха на высокой скорости провоцирует фрикционные ожоги от трения о разбитое стекло и другие поверхности. Возможны порезы и рваные раны лица и головы. Температура за бортом значительно ниже, чем в салоне, и длительное воздействие холода усугубляет общее переохлаждение.

Даже пристёгнутый ремнём пассажир рискует оказаться втянутым в разбитое окно. Сила перепада давления может вытянуть его голову и плечи наружу. В таком положении доступ к кислородным маскам невозможен. А именно они дают повышенное содержание кислорода, чтобы компенсировать падение давления в салоне. Особо уязвимы люди с хроническими заболеваниями. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, недавний инфаркт, астма или другие сердечно-сосудистые проблемы повышают риск серьёзных осложнений — инсульта, инфаркта или летального исхода — даже при относительно недолгой гипоксии.

Ранее самолёт Ryanair, летевший из Салоников в Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт вылета после разрушения иллюминатора. Пассажира, сидевшего у окна, по плечи затянуло в проём, его удерживали другие люди, включая супругу. Борт благополучно приземлился, пострадавший 61-летний серб получил травмы и ожоги. Предварительной причиной называют повреждение двигателя, от которого мог отлететь фрагмент.