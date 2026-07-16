Учёные исследовали метеорит, пробивший крышу дома в Нью-Джерси

Жители американского штата Нью-Джерси помогли учёным исследовать редкий метеорит, который в 2024 году пробил крышу их дома. Благодаря сохранённым обломкам специалисты обнаружили в космической породе сложные органические соединения и следы воздействия солёной воды, говорится в опубликованном в журнале Science Advances исследовании.

Космическое тело вошло в атмосферу 16 июля 2024 года. Тогда над Нью-Йорком и соседними штатами заметили яркий болид, а очевидцы слышали мощный хлопок. NASA сначала полагало, что объект полностью сгорел, но один из его фрагментов всё же долетел до земли. По расчётам исследователей, до входа в атмосферу астероид весил около 52 килограммов и двигался со скоростью примерно 51,5 тысячи километров в час. Большая часть вещества сгорела, однако фрагмент массой около 1,4 килограмма сумел достичь Земли.

Хозяин дома в Хилсборо услышал сильный удар и нашёл в спальне дыру в потолке, чёрную пыль и несколько тёмных камней на подушке. Вместо того чтобы выбросить находку, супруги аккуратно собрали все обломки, сохранив даже мелкую пыль. Сначала владельцы дома обратились в полицию и пожарную службу, однако помощи не получили. Позже они связались с Американским метеорным обществом, где астроном-любитель Майк Хэнки сразу понял, что речь идёт о редкой находке. По его словам, научная и коллекционная ценность упавшего метеорита могла превышать 100 тысяч долларов.

Учёные установили, что находка относится к классу CM-хондритов — наиболее древних и примитивных метеоритов, сохранивших химический состав ранней Солнечной системы. Подобные образцы крайне редко удаётся обнаружить сразу после падения, поэтому они обычно меньше подвергаются воздействию земной среды. Анализ показал наличие сложных органических молекул, а также минералов, изменённых под воздействием солёной воды.

Осторожность супругов позволила учёным получить почти нетронутый образец. Авторы исследования пришли к выводу, что метеорит когда-то был частью астероида 163 Эригона, сформировавшегося за орбитой Юпитера. Около 155 миллионов лет назад этот объект столкнулся с другим крупным телом, образовав семейство астероидов. Позже один из его фрагментов вновь раскололся, а примерно 200 тысяч лет назад отделился кусок, завершивший своё путешествие в доме жителей Нью-Джерси.

Ранее стало известно, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис станет виден невооружённым глазом примерно 7,6 миллиарда человек. На ночном небе появится яркая точка. За минуту она преодолеет расстояние, равное диаметру Луны. В момент максимального сближения объект окажется в 32 тысячах километров от Земли. Это ниже орбит геостационарных спутников. Небесное тело имеет диаметр около 375 метров, что равно высоте 40-этажного здания.